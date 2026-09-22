FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SAF-Holland beim fairen Aktienwert von 24 Euro auf "Kaufen" belassen. Durch die Integration von Haldex sei das Unternehmen zu einem Nutzfahrzeugzulieferer geworden, der Mechanik und Elektronik in einem breiteren Portfolio verbindet, schrieb Holger Schmidt am Dienstag. Dies verbessere den Kundenzugang, erhöhe die Eintrittsbarrieren und fördere die Entwicklung digitaler Lösungen. Positive Impulse erwartet der Experte von einer Belebung der Lkw- und Anhängermärkte in Nordamerika und im Wirtschaftsraum Europa, Nahost und Afrika. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv./rob/tih/ag;