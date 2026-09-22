SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
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SAF-HOLLAND SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für SAF-Holland beim fairen Aktienwert von 24 Euro auf "Kaufen" belassen. Durch die Integration von Haldex sei das Unternehmen zu einem Nutzfahrzeugzulieferer geworden, der Mechanik und Elektronik in einem breiteren Portfolio verbindet, schrieb Holger Schmidt am Dienstag. Dies verbessere den Kundenzugang, erhöhe die Eintrittsbarrieren und fördere die Entwicklung digitaler Lösungen. Positive Impulse erwartet der Experte von einer Belebung der Lkw- und Anhängermärkte in Nordamerika und im Wirtschaftsraum Europa, Nahost und Afrika. Die Bewertung der Aktien sei attraktiv./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 11:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Kaufen
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
22.55 €
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Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
22.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Holger Schmidt
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KGV*:
-
Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
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09:36
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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