SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
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SAF-HOLLAND SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für SAF-Holland vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 18 Euro belassen. Analyst Nicolai Kempf prognostizierte in einem Ausblick am Dienstag eine solide Quartalsbilanz des Zulieferers für die Nutzfahrzeugbranche. In Europa dürften die Endabnehmermärkte moderat gewachsen sein, sowohl bei Zugmaschinen als auch bei Aufliegern und Anhängern./bek/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 08:09 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Hold
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20.05 €
|
Abst. Kursziel*:
-10.22%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10.67%
|
Analyst Name::
Nicolai Kempf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAF-HOLLAND SE
|
10:39
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
10:39
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
20.07.26
|EQS-News: SAF-HOLLAND ernennt Alexandre Charpiot zum President EMEA (EQS Group)
|
20.07.26
|EQS-News: SAF-HOLLAND appoints Alexandre Charpiot as President EMEA (EQS Group)
|
14.07.26
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
14.07.26
|EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10.07.26
|EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
10.07.26
|EQS-PVR: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
Analysen zu SAF-HOLLAND SE
|10:49
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|22.06.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:49
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|24.06.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|22.06.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.06.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|22.06.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|SAF-HOLLAND Kaufen
|DZ BANK
|24.03.26
|SAF-HOLLAND Buy
|Warburg Research
|10:49
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|08.05.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|15.04.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|20.02.26
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.25
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|SAF-HOLLAND SE
|18.62
|0.95%
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|11:19
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|10:48
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|10:47
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|10:46
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