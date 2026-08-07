SAF-HOLLAND 20.02 CHF -0.05% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das zweite Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers hinterlasse einen soliden Eindruck, schrieb Sebastian Ubert in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Es bestätige somit die Kaufempfehlung./rob/mf/lew;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.