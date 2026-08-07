SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
20.02CHF
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07.08.2026
BRXC
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06.08.2026 11:35:19
SAF-HOLLAND SE Buy
SAF-HOLLAND
20.02 CHF -0.05%
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für SAF-Holland nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Das zweite Quartal des Nutzfahrzeugzulieferers hinterlasse einen soliden Eindruck, schrieb Sebastian Ubert in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Es bestätige somit die Kaufempfehlung./rob/mf/lew;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAF-HOLLAND SE Buy
|
Unternehmen:
SAF-HOLLAND SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
21.25 €
|
Abst. Kursziel*:
22.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
21.55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.65%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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