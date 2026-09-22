SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001
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22.09.2026 09:36:11
EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
|
EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAF-HOLLAND SE
/ Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Erwerb eigener Aktien – 26. Zwischenmeldung
Am 14. September 2026 wurden insgesamt 3.859 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 wurde mit Bekanntmachung vom 20. November 2025 gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 mitgeteilt.
Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:
Die Gesamtzahl der bis einschliesslich 14. September 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufs erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.378.715 Stück Aktien.
Der Aktienrückkauf erfolgte durch eine von der SAF-HOLLAND SE beauftragte Bank ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).
Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäss Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link veröffentlicht:
https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf
Bessenbach, den 22. September 2026
SAF-HOLLAND SE
Der Vorstand
22.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SAF-HOLLAND SE
|Hauptstrasse 26
|63856 Bessenbach
|Deutschland
|Internet:
|www.safholland.com
|LEI Code:
|222100QJQLUJHWREL058
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2403090 22.09.2026 CET/CEST
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