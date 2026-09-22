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SAF-HOLLAND Aktie 55990017 / DE000SAFH001

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22.09.2026 09:36:11

EQS-CMS: SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

SAF-HOLLAND
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EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: SAF-HOLLAND SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
SAF-HOLLAND SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

22.09.2026 / 09:36 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) und Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 2 Abs. 2 und 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

 

Erwerb eigener Aktien – 26. Zwischenmeldung

Am 14. September 2026 wurden insgesamt 3.859 Stück Aktien im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms 2025 erworben. Der Beginn des Aktienrückkaufprogramms 2025 wurde mit Bekanntmachung vom 20. November 2025 gemäss Artikel 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 mitgeteilt.

Dabei wurden Aktien wie folgt erworben:

Datum
 		 Gesamtzahl
zurückgekaufter
Aktien (Stück)		 Volumengewichteter
Durchschnittskurs (Euro)		 Volumen (Euro)
14.09.2026 3.859 22,000000 84.898,00

Die Gesamtzahl der bis einschliesslich 14. September 2026 im Rahmen des Aktienrückkaufs erworbenen Aktien beläuft sich auf 1.378.715 Stück Aktien.

Der Aktienrückkauf erfolgte durch eine von der SAF-HOLLAND SE beauftragte Bank ausschliesslich über die Börse im elektronischen Handel der Frankfurter Wertpapierbörse (XETRA).

Informationen über die einzelnen Transaktionen sowie über das tägliche Handelsvolumen gemäss Art. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und gemäss der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 sind auf der Website der Gesellschaft unter folgendem Link veröffentlicht:

https://corporate.safholland.com/de/investor-relations/aktie/aktienrueckkauf

Bessenbach, den 22. September 2026

SAF-HOLLAND SE

Der Vorstand


22.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: SAF-HOLLAND SE
Hauptstrasse 26
63856 Bessenbach
Deutschland
Internet: www.safholland.com
LEI Code: 222100QJQLUJHWREL058

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2403090  22.09.2026 CET/CEST

In eigener Sache

Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

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10.08.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
07.08.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 SAF-HOLLAND Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.08.26 SAF-HOLLAND Kaufen DZ BANK
06.08.26 SAF-HOLLAND Buy Warburg Research
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Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?

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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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