NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair von 18 auf 18,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Nach zuletzt positiveren Buchungssignalen hob Harry Gowers in seiner am Mittwoch vorliegenden Branchenanalyse seine Gewinnschätzungen für den irischen Billigflieger im Geschäftsjahr 2025. Generell sieht er im Angesicht des Winters eine Kaufgelegenheit für Aktien europäischer Fluggesellschaften. Gowers Favorit ist aber Easyjet./ag/tih;