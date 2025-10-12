So viel Gewinn hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren abgeworfen

Anzeige

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) war am 11.10.2020 0.017823 USD wert. Wer vor 5 Jahren 10’000 USD in POL investiert hat, hat nun 561’087.57 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) im Depot. Mit dem POL-USD-Kurs vom 11.10.2025 gerechnet (0.1858 USD), wäre das Investment nun 104’277.90 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 942.78 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0.1668 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Bei 0.7155 USD erreichte die Kryptowährung am 06.12.2024 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net