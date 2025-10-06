Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Santander Neutral

Santander
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Santander vor der Berichtssaison der spanischen Banken auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,80 Euro belassen. Er habe bei Santander seine Schätzungen für den Gewinn je Aktie geringfügig angepasst, schrieb Kian Abouhossein in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese Änderungen spiegelten hauptsächlich die jüngsten Wechselkursentwicklungen und einen höheren Aktienkurs der von dem Finanzinstitut zurückgekauften Wertpapiere wider./la/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:01 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) Neutral
Unternehmen:
Analyst: JP Morgan Chase & Co.
Kursziel: 8.80 €
8.80 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
8.57 € 		Abst. Kursziel*:
2.64%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
8.55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
2.91%
Analyst Name::
Kian Abouhossein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

