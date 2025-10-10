Porsche vz. Aktie 121873030 / DE000PAG9113
38.92CHF
0.19CHF
0.48 %
18:00:01
BRXC
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
10.10.2025 19:45:38
Porsche vz Overweight
Porsche vz.
38.92 CHF 0.48%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Porsche AG nach einer Informationsveranstaltung für Analysten zum Quartalsende auf "Overweight" mit einem Kursziel von 64 Euro belassen. Begünstigt durch die gute Geschäftsentwicklung sowie verschiedenen Maßnahmen zur Liquiditätssicherung rechne er mit einem Barmittelzufluss in Höhe von etwa 800 Millionen Euro, schrieb Jose M Asumendi in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/he;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:12 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:12 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft) Overweight
|
Unternehmen:
Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
64.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
40.55 €
|
Abst. Kursziel*:
57.83%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
41.08 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
55.79%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Porsche AG Vz (Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft)
|
17:58
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht schlussendlich Verluste (finanzen.ch)
|
16:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz am Nachmittag in Grün (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
12:29
|Porsche vz Aktie News: Anleger greifen bei Porsche vz am Mittag zu (finanzen.ch)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: MDAX sackt am Freitagmittag ab (finanzen.ch)
|
09:29
|Porsche vz Aktie News: Porsche vz legt am Vormittag zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09.10.25
|Freundlicher Handel: MDAX liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)