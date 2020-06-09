Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BASF Aktie

62.32
CHF
18.32
CHF
41.62 %
09.06.2020
SWX
10.10.2025 18:16:18

BASF Hold

BASF
40.17 CHF -0.80%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF nach dem Verkauf eines Mehrheitsanteils seiner Lacksparte auf "Hold" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Da BASF 40 Prozent am Unternehmen behalte, bedeute dies, dass der Chemiekonzern an allen späteren Aufwärtstrends teilhaben könne, sollte das Geschäft aufgespalten und an Branchenunternehmen veräußert werden, kommentierte Analyst Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/ck/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 10:12 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Hold
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
45.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
43.45 € 		Abst. Kursziel*:
3.57%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
42.47 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.96%
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

