|Investition im Fokus
|
12.10.2025 19:43:08
So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingebracht
Bei einem frühen Engagement in Worldcoin hätten Anleger so viel Verlust gemacht.
Gestern vor 1 Jahr kostete ein Worldcoin 1.925 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 5’195.88 WLD. Da sich der Kurs von WLD-USD gestern auf 0.9169 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’764.14 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 52.36 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Worldcoin am 08.04.2025 bei 0.6161 USD. Am 06.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3.924 USD.
Redaktion finanzen.net
