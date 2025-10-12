So viel Verlust hätte ein Investment in Worldcoin von vor 1 Jahr eingebracht

Anzeige

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Worldcoin 1.925 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in die Kryptowährung investierten, besitzen nun 5’195.88 WLD. Da sich der Kurs von WLD-USD gestern auf 0.9169 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4’764.14 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 52.36 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Worldcoin am 08.04.2025 bei 0.6161 USD. Am 06.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3.924 USD.

Redaktion finanzen.net