12.10.2025 21:28:00
Bitcoin berappelt sich nach Trump-Schock - Kurs wieder bei rund 114'000 Dollar
Der Bitcoin hat sich nach dem Absacken von vor dem Wochenende am Sonntag wieder etwas stabilisiert.
Vor den Aussagen von Trump hatte der Bitcoin noch mehr als 122.000 Dollar gekostet. Er hat sich so von seinem Anfang vergangener Woche erreichten Rekordhoch von über 126'000 Dollar spürbar entfernt.
Trump hatte vor dem Wochenende sein geplantes Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Südkorea mit Verweis auf den schwelenden Handelskonflikt infrage gestellt. Er drohte mit einer "massiven Erhöhung" der Zölle auf Waren aus China und verwies auf die jüngsten "feindseligen" Exportkontrollen für seltene Erden. Er drohte, weitere Zölle in Höhe von 100 Prozent für Waren aus der Volksrepublik erheben zu wollen.
Am Sonntag relativierte Trump die harschen Töne etwas. "Machen Sie sich keine Sorgen um China, alles wird gut! Der hochgeschätzte Präsident Xi hatte nur einen schlechten Moment", schrieb er auf seiner Plattform Truth Social. Xi und er selbst seien am Wohlergehen der chinesischen Wirtschaft interessiert.
NEW YORK (awp international)
