Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
Ryanair Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 28 Euro auf "Market-Perform" belassen. Analyst Alex Irving widmete sich am Montag jüngst hochgekochten Sorgen der Anleger vor dem KI-Einfluss auf das globale Vertriebsnetzwerk (GDS), das die unterschiedlichen Akteure im Tourismusbereich verbindet. Die Kursverluste diesbezüglich hält er für übertrieben, denn die Belastung sei unklar und liege noch in ferner Zukunft./ag/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
26.68 €
|
Abst. Kursziel*:
4.95%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
26.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.87%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ryanair
|
14.11.25
|Aktien von Ryanair, Lufthansa und Co.: Gesenkte deutsche Luftverkehrssteuer soll Tourismus und Airlines entlasten (AWP)
|
06.11.25
|Ryanair-Aktie tiefer: Billiigflieger zwingt Passagiere auf den digitalen Weg (AWP)
|
03.11.25
|Wegen mehr neuer Boeing-Jets: Ryanair hebt Passagierprognose an - Aktie dreht ins Plus (AWP)
|
03.11.25
|Dank neuer Boeing-Jets: Ryanair erwartet mehr Fluggäste - Kurssprung (AWP)
|
03.11.25
|Mehr neue Boeing-Jets: Ryanair hebt Passagierprognose an (AWP)
|
02.11.25
|Ausblick: Ryanair informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
31.10.25
|Oktober 2025: Analysten sehen Potenzial bei Ryanair-Aktie (finanzen.net)
|
19.10.25
|Erste Schätzungen: Ryanair legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|26.70
|1.44%
