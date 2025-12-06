|Marketinganzeige
"Modern Value Made in Frankfurt" - Nachhaltige Rendite mit wunderbaren Firmen
Seit mehr als 25 Jahren steht die Shareholder Value Management AG für einen wertebasierten Value-Ansatz, der klassische Fundamentalanalyse mit einem modernen Verständnis von Qualität, Nachhaltigkeit und Unternehmenskultur verbindet. Als bankenunabhängige, eigentümergeführte Investment-Boutique bringt das Haus "Modern Value" auf den Punkt: Nachhaltige Renditen aus wunderbaren Firmen - Value Investing auf Höhe der Zeit.
Warum "Modern Value" in jedes Portfolio passt
"Wenn Sie ein Unternehmen haben, das 5 oder 6 Prozent auf das Eigenkapital einbringt, und Sie halten es für eine lange Zeit, werden Sie beim Investieren nicht besonders gut abschneiden. Selbst wenn Sie es zu Beginn sehr günstig kaufen. Die Zeit ist der Feind des schlechten Unternehmens, und sie ist der Freund des guten Unternehmens. Ich meine, wenn Sie ein Unternehmen haben, das 20 oder 25 Prozent Eigenkapitalrendite erwirtschaftet, und das für eine lange Zeit, dann ist die Zeit Ihr Freund."
- Warren Buffett, Berkshire Hathaway Hauptversammlung 1998
Dieses Zitat bringt auf den Punkt, worum es beim "Modern Value"-Investieren geht: hohe, stabile Kapitalrenditen aus "wunderbaren Firmen" sind der Schlüssel für langfristigen Anlageerfolg. Anders als bei klassischen Value-Strategien, die häufig allein auf niedrige Bewertungen schauen, erweitert Shareholder Value Management den Ansatz um Zukunftsfähigkeit und Qualität.
Konkret bedeutet das:
- Bewertung und Qualität zählen: stabile Geschäftsmodelle, planbares Wachstum, stetige Kapitalrenditen, moderate Verschuldung.
- Unternehmen mit Wettbewerbsvorteil ("wirtschaftlicher Burggraben") bevorzugt.
- Nachhaltigkeits- und Governance-Kriterien sind fest integriert - Ausschluss von unerwünschten Geschäftsfeldern, ESG-Bewertung beginnt bei der Selektion.
- Ein strukturierter Investmentprozess mit 4-Augen-Prinzip, Watchlist und klaren Filtern.
Flaggschiff: Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (WKN: A0M8HD) ist seit 2008 das bekannteste Produkt des Hauses - und nicht nur für Stiftungen geeignet. Ziel ist es, eine aktienmarktähnliche Rendite bei deutlich geringeren Schwankungen zu erzielen. Bevorzugt werden familien- oder eigentümergeführte Qualitätsunternehmen mit "wirtschaftlichem Burggraben" und ausgeprägter Kultur ausgewählt. Das Ergebnis: mittel- bis langfristig überdurchschnittliche Erträge bei geringerer Volatilität.
Frankfurter Long Term Value Fund (ehemals Stiftungsfonds, WKN A2DTMN): Ein Multi-Manager Value-Fonds, der die besten Ideen führender Value-Investoren bündelt - bewusst global ausgerichtet.
Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (FRA3TF): Das Beste aus zwei Welten
Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (WKN: FRA3TF) feierte im Juli 2025 sein dreijähriges Jubiläum. Als erster aktiver ETF einer deutschen Boutique wurde er in Zusammenarbeit mit Axxion und Solactive aufgelegt und bildet seit 1. Juli 2022 den Frankfurter Modern Value Index ab. Der ETF bietet die Vorteile eines kostengünstigen, liquiden Produkts - mit der Klarheit und Qualität eines aktiven Ansatzes.
Die Strategie zahlt sich aus: Seit dem Start hat der auf dem Frankfurter Modern Value Index basierende ETF eine Gesamtperformance von 59,86 % erreicht. Das entspricht einer annualisierten Rendite von immerhin 15,08 %* (Stand: 31.10.2025). *Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.
Fazit
Wenn Sie als Investor Wert auf eine wertorientierte, langfristige Aktienstrategie legen - statt nur Trends nachzulaufen - lohnt sich ein Blick auf die Shareholder Value Management AG. Mit ihrem Modern Value-Ansatz, mehreren Fondsmandaten und einem klaren Investmentprozess bietet sie einen Anlegerkompass für den nachhaltigen Vermögensaufbau. Qualität zählt - und das "Home of Modern Value" liefert.
Rechtlicher Hinweis
Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die Shareholder Value Management AG ist im Rahmen der Anlageberatung gem. § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG ausschliesslich auf Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH tätig. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Schätzungen der zukünftigen Wertentwicklung, die kein exakter Indikator sind.
