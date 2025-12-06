Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Marketinganzeige 06.12.2025 17:15:00

"Modern Value Made in Frankfurt" - Nachhaltige Rendite mit wunderbaren Firmen

Seit mehr als 25 Jahren steht die Shareholder Value Management AG für einen wertebasierten Value-Ansatz, der klassische Fundamentalanalyse mit einem modernen Verständnis von Qualität, Nachhaltigkeit und Unternehmenskultur verbindet. Als bankenunabhängige, eigentümergeführte Investment-Boutique bringt das Haus "Modern Value" auf den Punkt: Nachhaltige Renditen aus wunderbaren Firmen - Value Investing auf Höhe der Zeit.

Warum "Modern Value" in jedes Portfolio passt

"Wenn Sie ein Unternehmen haben, das 5 oder 6 Prozent auf das Eigenkapital einbringt, und Sie halten es für eine lange Zeit, werden Sie beim Investieren nicht besonders gut abschneiden. Selbst wenn Sie es zu Beginn sehr günstig kaufen. Die Zeit ist der Feind des schlechten Unternehmens, und sie ist der Freund des guten Unternehmens. Ich meine, wenn Sie ein Unternehmen haben, das 20 oder 25 Prozent Eigenkapitalrendite erwirtschaftet, und das für eine lange Zeit, dann ist die Zeit Ihr Freund."
- Warren Buffett, Berkshire Hathaway Hauptversammlung 1998

Dieses Zitat bringt auf den Punkt, worum es beim "Modern Value"-Investieren geht: hohe, stabile Kapitalrenditen aus "wunderbaren Firmen" sind der Schlüssel für langfristigen Anlageerfolg. Anders als bei klassischen Value-Strategien, die häufig allein auf niedrige Bewertungen schauen, erweitert Shareholder Value Management den Ansatz um Zukunftsfähigkeit und Qualität.

Konkret bedeutet das:

  • Bewertung und Qualität zählen: stabile Geschäftsmodelle, planbares Wachstum, stetige Kapitalrenditen, moderate Verschuldung.
  • Unternehmen mit Wettbewerbsvorteil ("wirtschaftlicher Burggraben") bevorzugt.
  • Nachhaltigkeits- und Governance-Kriterien sind fest integriert - Ausschluss von unerwünschten Geschäftsfeldern, ESG-Bewertung beginnt bei der Selektion.
  • Ein strukturierter Investmentprozess mit 4-Augen-Prinzip, Watchlist und klaren Filtern.

    • Flaggschiff: Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen

    Der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen (WKN: A0M8HD) ist seit 2008 das bekannteste Produkt des Hauses - und nicht nur für Stiftungen geeignet. Ziel ist es, eine aktienmarktähnliche Rendite bei deutlich geringeren Schwankungen zu erzielen. Bevorzugt werden familien- oder eigentümergeführte Qualitätsunternehmen mit "wirtschaftlichem Burggraben" und ausgeprägter Kultur ausgewählt. Das Ergebnis: mittel- bis langfristig überdurchschnittliche Erträge bei geringerer Volatilität.

    Frankfurter Long Term Value Fund (ehemals Stiftungsfonds, WKN A2DTMN): Ein Multi-Manager Value-Fonds, der die besten Ideen führender Value-Investoren bündelt - bewusst global ausgerichtet.

    Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (FRA3TF): Das Beste aus zwei Welten

    Der Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (WKN: FRA3TF) feierte im Juli 2025 sein dreijähriges Jubiläum. Als erster aktiver ETF einer deutschen Boutique wurde er in Zusammenarbeit mit Axxion und Solactive aufgelegt und bildet seit 1. Juli 2022 den Frankfurter Modern Value Index ab. Der ETF bietet die Vorteile eines kostengünstigen, liquiden Produkts - mit der Klarheit und Qualität eines aktiven Ansatzes.

    Die Strategie zahlt sich aus: Seit dem Start hat der auf dem Frankfurter Modern Value Index basierende ETF eine Gesamtperformance von 59,86 % erreicht. Das entspricht einer annualisierten Rendite von immerhin 15,08 %* (Stand: 31.10.2025). *Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen stellen keinen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung dar.

    Fazit

    Wenn Sie als Investor Wert auf eine wertorientierte, langfristige Aktienstrategie legen - statt nur Trends nachzulaufen - lohnt sich ein Blick auf die Shareholder Value Management AG. Mit ihrem Modern Value-Ansatz, mehreren Fondsmandaten und einem klaren Investmentprozess bietet sie einen Anlegerkompass für den nachhaltigen Vermögensaufbau. Qualität zählt - und das "Home of Modern Value" liefert.


    Ansprechpartner Philipp Prömm, Vorstand, Head of Sales
    E-Mail: philipp.proemm@shareholdervalue.de
    Firma Shareholder Value Management AG
    Kontakt Mainzer Strasse 1, 60311 Frankfurt am Main
    Produkte Frankfurter UCITS-ETF - Modern Value (Fra3TF)
    Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen
    Frankfurter Long-Term Value Fund


    Rechtlicher Hinweis

    Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Prospekt des OGAW und das KIID, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Die Shareholder Value Management AG ist im Rahmen der Anlageberatung gem. § 2 Abs. 2 Nr. 4 WpIG ausschliesslich auf Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH tätig. Bei den dargestellten Szenarien handelt es sich um Schätzungen der zukünftigen Wertentwicklung, die kein exakter Indikator sind.


Bildquelle: Shareholder Value Management AG

ETFs statt Sparkonto: Warum Nicht-Investieren Geld kostet: ETF-Panel für Einsteiger & Fortgeschritten | Börsentag Zürich

ETF-Sparpläne boomen – aber wie fängst du richtig an und welche Produkte passen wirklich zu dir? Im ETF-Panel vom Börsentag 2025 in Zürich diskutieren Experten über alles, was du zu ETFs in der Schweiz wissen musst: von den Grundlagen bis zu aktiven ETFs, Themen-ETFs und den versteckten Kosten bei Brokern.

Du erfährst:
🔸Was ein ETF ist, warum er so transparent und günstig ist und wie du mit Sparplänen schon mit kleinen Beträgen (z.B. 50 CHF) Vermögen aufbauen kannst.
🔸Wie du dein ETF-Portfolio aufbaust: MSCI World vs. All Country, Emerging Markets, Themen-ETFs wie AI, Klima oder Gesundheit – und wann „Pfeffer im Depot“ Sinn macht.
🔸Warum „Time in the market“ wichtiger ist als Market Timing und wieso Finanzbildung und einfache Erklärungen für Einsteiger so entscheidend sind.
🔸Wie du Kosten wirklich vergleichst: TER, Courtage, FX-Gebühren, Stempelsteuer & Co. – und worauf du bei Schweizer Brokern und ETF-Anbietern achten solltest.
🔸Ob aktive ETFs eine echte Chance auf Mehrertrag bieten oder nur ein teurer Trend sind – inklusive ehrlicher Einschätzungen der Anbieter.
🔸Wenn du in der Schweiz lebst, ETF-Sparpläne nutzen willst und Schritt für Schritt Vermögen für Rente, Eigenheim oder dein Traumauto aufbauen möchtest, ist dieses Panel dein perfekter Einstieg

Ein besonderes Highlight auf dem diesjährigen Börsentag Zürich war die BX Swiss Bloggerlounge. Bekannte YouTuber und Finanz-Influencer standen für Gespräche und Diskussionen bereit und vermittelten Ihr Wissen und Ihre Erfahrungen in Vorträgen.

👉🏽 Jetzt auch auf BXplus anmelden und von exklusiven Inhalten rund um Investment & Trading profitieren!

