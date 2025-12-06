"Modern Value Made in Frankfurt" - Nachhaltige Rendite mit wunderbaren Firmen

Warum "Modern Value" in jedes Portfolio passt

"Wenn Sie ein Unternehmen haben, das 5 oder 6 Prozent auf das Eigenkapital einbringt, und Sie halten es für eine lange Zeit, werden Sie beim Investieren nicht besonders gut abschneiden. Selbst wenn Sie es zu Beginn sehr günstig kaufen. Die Zeit ist der Feind des schlechten Unternehmens, und sie ist der Freund des guten Unternehmens. Ich meine, wenn Sie ein Unternehmen haben, das 20 oder 25 Prozent Eigenkapitalrendite erwirtschaftet, und das für eine lange Zeit, dann ist die Zeit Ihr Freund."

- Warren Buffett, Berkshire Hathaway Hauptversammlung 1998

Dieses Zitat bringt auf den Punkt, worum es beim "Modern Value"-Investieren geht: hohe, stabile Kapitalrenditen aus "wunderbaren Firmen" sind der Schlüssel für langfristigen Anlageerfolg. Anders als bei klassischen Value-Strategien, die häufig allein auf niedrige Bewertungen schauen, erweitert Shareholder Value Management den Ansatz um Zukunftsfähigkeit und Qualität.

Konkret bedeutet das: