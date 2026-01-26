Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
28.05EUR
-0.47EUR
-1.65 %
09:52:46
BMN
27.01.2026 08:11:42
Ryanair Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ryanair von 31,50 auf 33,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Lobbenberg attestierte den Iren nach den Quartalszahlen am Montagnachmittag ordentliche Ergebnisse und einen beruhigenden Ausblick. Es fehle jedoch zunächst an frischen Impulsen durch Potenzial für die Markterwartungen oder Ausschüttungsdynamik an die Anleger./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:32 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 15:36 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
33.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
28.02 €
|
Abst. Kursziel*:
17.77%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
28.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.65%
|
Analyst Name::
Andrew Lobbenberg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
