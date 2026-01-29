Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
Ryanair Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Ryanair von 32,55 auf 33,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Billigfluggesellschaft hat mit dem Nettoergebnis vor Sondereffekten im vergangenen Geschäftsquartal seiner Einschätzung nach die Konsensschätzung übertroffen, schrieb Jarrod Castle in seinem am Donnerstag vorliegenden Rückblick. Er überarbeitete seine Schätzungen geringfügig und verschob zudem den Bewertungszeitraum für die Aktie weiter in die Zukunft./rob/gl/bek;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Ryanair Buy
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
33.50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
28.05 €
|
Abst. Kursziel*:
19.43%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
28.13 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.09%
|
Analyst Name::
Jarrod Castle
|
KGV*:
-
Analysen zu Ryanair
Aktien in diesem Artikel
|Ryanair
|28.13
|0.14%
