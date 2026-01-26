Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33
28.68EUR
0.16EUR
0.56 %
08:05:00
BMN
27.01.2026 07:23:03
Ryanair Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Ryanair mit einem Kursziel von 32 Euro auf "Outperform" belassen. Nach den Zahlen für das vergangene Geschäftsquartal habe er seine Schätzungen für die Billigfluggesellschaft in den Jahren 2026 und 2027 moderat gesenkt, schrieb Ruairi Cullinane am Montagabend. Für 2027 liege er weiter über den Konsensprognosen. Auf Basis seiner Erwartungen für das übernächste Jahr sei die Aktie attraktiv bewertet./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 17:41 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Ryanair
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
32.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
28.02 €
|
Abst. Kursziel*:
14.20%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
28.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.58%
|
Analyst Name::
Ruairi Cullinane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
