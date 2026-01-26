Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Ryanair Aktie 29879859 / IE00BYTBXV33

28.68
EUR
0.16
EUR
0.56 %
08:05:00
BMN
27.01.2026 06:43:33

Ryanair Overweight

Ryanair
28.68 EUR 0.56%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers attestierte den Iren nach den Quartalszahlen eine solide Preisentwicklung und die beste Rolle in der Branche bei den Kosten. Er geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 23:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ryanair Overweight
Unternehmen:
Ryanair 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
38.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
28.02 € 		Abst. Kursziel*:
35.62%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
28.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.50%
Analyst Name::
Harry Gowers 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse