NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ryanair mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers attestierte den Iren nach den Quartalszahlen eine solide Preisentwicklung und die beste Rolle in der Branche bei den Kosten. Er geht davon aus, dass sich dieser Trend fortsetzt./rob/ag/gl;