Ryanair 28.05 EUR -1.65%

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Ryanair mit einem Kursziel von 33 Euro auf "Buy" belassen. Jaime Rowbotham attestierte der Billigfluggesellschaft in einem am Dienstag vorliegenden Rückblick auf die Quartalszahlen solide Fortschritte. Die Ticketpreise hätten gemessen an den Unternehmensaussagen aus dem November positiv überrascht. Das bereinigte Nettoergebnis liege indes deutlich über der Konsensprognose, aber klar unter seiner Schätzung. Den Ergebnisausblick auf 2026 wertet der Experte als konservativ./gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:55 / CET



