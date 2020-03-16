|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
RWE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 41 Euro belassen. Er sehe den Kursrückgang infolge der Zahlenvorlage als mittelfristige Einstiegsgelegenheit, schrieb Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte erwartet ein hohes Wachstum des Gewinns je Aktie bis 2030. Treiber sei eine Kombination aus hohen Investitionen etwa in Erneuerbare Energien und Gaskraftwerke, Aktienru?ckkäufen und einer strikten Risiko-/Renditeabwägung. RWE sei zudem ein Profiteur von möglichen Energieengpässen./rob/la/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Kaufen
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
34.26 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
34.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Werner Eisenmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
15:58
|Börse Frankfurt: So performt der LUS-DAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Donnerstagnachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
14:25
|RWE-Aktie im Minus: Halbjahresergebnisse etwas schwächer als erwartet (AWP)
|
13:58
|RWE-Analyse: Buy-Bewertung von UBS AG für RWE-Aktie (finanzen.ch)
|
13:04
|Deutsche Bank AG beurteilt RWE-Aktie mit Buy (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX mittags freundlich (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
11:22