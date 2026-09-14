Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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14.09.2026 17:58:14
Minuszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Verlustzone
Der DAX erlitt am Montagabend Verluste.
Zum Handelsende notierte der DAX im XETRA-Handel 0.60 Prozent leichter bei 25’415.06 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.131 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.273 Prozent auf 25’498.74 Punkte an der Kurstafel, nach 25’568.56 Punkten am Vortag.
Der DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 25’548.78 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’325.52 Punkten lag.
DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat, am 14.08.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 26’440.31 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, mit 24’635.30 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, notierte der DAX bei 23’698.15 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 3.57 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten markiert.
DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Die Top-Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 5.08 Prozent auf 186.26 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.91 Prozent auf 39.56 EUR), Bayer (+ 2.41 Prozent auf 49.33 EUR), Deutsche Börse (+ 2.06 Prozent auf 282.00 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1.99 Prozent auf 38.99 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen HOCHTIEF (-9.37 Prozent auf 377.20 EUR), Siemens Energy (-8.04 Prozent auf 132.66 EUR), Infineon (-7.72 Prozent auf 54.04 EUR), MTU Aero Engines (-4.51 Prozent auf 328.20 EUR) und RWE (-4.08 Prozent auf 57.40 EUR).
Welche Aktien im DAX den grössten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 5’859’032 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 204.593 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Blick
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie präsentiert mit 4.69 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Mit 7.10 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Vonovia SE-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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