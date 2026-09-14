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DAX im Fokus 14.09.2026 09:28:15

Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Verluste

Schwache Performance in Frankfurt: DAX verbucht zum Handelsstart Verluste

Der DAX notiert am Montagmorgen trotz positivem Vortag im Minus.

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Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.11 Prozent schwächer bei 25’540.27 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.131 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.273 Prozent leichter bei 25’498.74 Punkten, nach 25’568.56 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Montag bei 25’543.18 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’473.63 Punkten erreichte.

DAX auf Jahressicht

Der DAX wies vor einem Monat, am 14.08.2026, einen Stand von 26’440.31 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 24’635.30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, wurde der DAX mit einer Bewertung von 23’698.15 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 4.08 Prozent aufwärts. Bei 26’618.74 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 21’863.81 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 3.48 Prozent auf 183.42 EUR), Bayer (+ 2.20 Prozent auf 49.23 EUR), Rheinmetall (+ 2.16 Prozent auf 1’012.00 EUR), Deutsche Börse (+ 1.77 Prozent auf 281.20 EUR) und BMW (+ 1.59 Prozent auf 64.00 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-5.99 Prozent auf 55.05 EUR), Siemens Energy (-4.24 Prozent auf 138.14 EUR), HOCHTIEF (-3.41 Prozent auf 402.00 EUR), RWE (-1.74 Prozent auf 58.80 EUR) und Siemens (-1.51 Prozent auf 260.65 EUR).

Welche Aktien im DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 353’815 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 204.593 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Vonovia SE lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.10 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu DAX-Werten
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Zur DAX-Realtime-Indikation

Bildquelle: PhotoSTS / Shutterstock.com,KenDrysdale / Shutterstock.com
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