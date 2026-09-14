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LUS-DAX-Kursverlauf 14.09.2026 17:58:14

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet den Montagshandel im Plus

XETRA-Handel: LUS-DAX beendet den Montagshandel im Plus

So performte der LUS-DAX am ersten Tag der Woche schlussendlich.

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Zum Handelsschluss gewann der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.28 Prozent auf 25’501.00 Punkte.

Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25’545.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25’327.00 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX

Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 14.08.2026, einen Wert von 26’456.00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der LUS-DAX auf 24’679.00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 23’714.00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3.81 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26’616.00 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Zählern.

Die Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 5.08 Prozent auf 186.26 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.91 Prozent auf 39.56 EUR), Bayer (+ 2.41 Prozent auf 49.33 EUR), Deutsche Börse (+ 2.06 Prozent auf 282.00 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1.99 Prozent auf 38.99 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen HOCHTIEF (-9.37 Prozent auf 377.20 EUR), Siemens Energy (-8.04 Prozent auf 132.66 EUR), Infineon (-7.72 Prozent auf 54.04 EUR), MTU Aero Engines (-4.51 Prozent auf 328.20 EUR) und RWE (-4.08 Prozent auf 57.40 EUR).

Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5’859’032 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 204.593 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7.10 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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