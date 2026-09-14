Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|LUS-DAX-Kursverlauf
|
14.09.2026 17:58:14
XETRA-Handel: LUS-DAX beendet den Montagshandel im Plus
So performte der LUS-DAX am ersten Tag der Woche schlussendlich.
Zum Handelsschluss gewann der LUS-DAX im XETRA-Handel 0.28 Prozent auf 25’501.00 Punkte.
Im Tageshoch notierte der LUS-DAX bei 25’545.00 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25’327.00 Punkten.
Jahreshoch und Jahrestief des LUS-DAX
Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 14.08.2026, einen Wert von 26’456.00 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der LUS-DAX auf 24’679.00 Punkte taxiert. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, den Wert von 23’714.00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3.81 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26’616.00 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Zählern.
Die Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 5.08 Prozent auf 186.26 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.91 Prozent auf 39.56 EUR), Bayer (+ 2.41 Prozent auf 49.33 EUR), Deutsche Börse (+ 2.06 Prozent auf 282.00 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1.99 Prozent auf 38.99 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen HOCHTIEF (-9.37 Prozent auf 377.20 EUR), Siemens Energy (-8.04 Prozent auf 132.66 EUR), Infineon (-7.72 Prozent auf 54.04 EUR), MTU Aero Engines (-4.51 Prozent auf 328.20 EUR) und RWE (-4.08 Prozent auf 57.40 EUR).
Diese LUS-DAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 5’859’032 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 204.593 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder
In diesem Jahr weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX auf. Mit 7.10 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
|
17:58
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet den Montagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
17:58
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
14:58
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
14:58
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:26
|Schwacher Handel: DAX schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: mittags Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|07:45
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|07:45
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|27.08.26
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|07:45
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
|02.07.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.06.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|25’558.00
|0.51%
Börse aktuell - Live TickerFed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Während der heimische Aktienmarkt am Montag zulegte, war bei den deutschen Nachbarn ein Minus zu sehen. Die Wall Street verbucht Abschläge. Die Börsen in Fernost wiesen zum Wochenstart unterschiedliche Vorzeichen aus.