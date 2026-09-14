Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
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14.09.2026 15:58:18
Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Verluste
Der DAX verzeichnet heute Verluste.
Um 15:41 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0.52 Prozent leichter bei 25’434.58 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.131 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Abschlag von 0.273 Prozent auf 25’498.74 Punkte an der Kurstafel, nach 25’568.56 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der DAX bei 25’548.78 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 25’339.10 Punkten.
DAX-Performance auf Jahressicht
Der DAX lag noch vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 26’440.31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 24’635.30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, einen Stand von 23’698.15 Punkten auf.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 3.65 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’863.81 Zähler.
Aufsteiger und Absteiger im DAX
Die Top-Aktien im DAX sind aktuell SAP SE (+ 4.57 Prozent auf 185.36 EUR), Deutsche Börse (+ 2.79 Prozent auf 284.00 EUR), Bayer (+ 2.64 Prozent auf 49.44 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.63 Prozent auf 39.45 EUR) und Symrise (+ 2.59 Prozent auf 89.46 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil HOCHTIEF (-8.60 Prozent auf 380.40 EUR), Siemens Energy (-7.87 Prozent auf 132.90 EUR), Infineon (-7.68 Prozent auf 54.06 EUR), MTU Aero Engines (-3.64 Prozent auf 331.20 EUR) und RWE (-3.38 Prozent auf 57.82 EUR).
Welche DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen
Im DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 2’602’839 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 204.593 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Aktien im Fokus
Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Vonovia SE-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.10 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Fresenius Medical Care (FMC) St.
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15:58
|Freundlicher Handel: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
14:58
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
14:58
|EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information (EQS Group)
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12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: mittags Gewinne im LUS-DAX (finanzen.ch)
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12:26
|Schwacher Handel: DAX schwächer (finanzen.ch)
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10.09.26
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Veröffentlichung über Erwerb oder Veräusserung eigener Aktien nach § 40 Abs. 1 Satz 2 WpHG (EQS Group)
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10.09.26
|EQS-PVR: Fresenius Medical Care AG: Publication of acquisition or disposal in respect of own shares according Sec. 40 para. 1 sent. 2 WpHG (EQS Group)
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|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
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