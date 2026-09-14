DEUTZ Aktie 338580 / DE0006305006
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14.09.2026 18:11:06
DEUTZ-Aktie bricht ein: Neue Aktien sollen frisches Geld bringen
Der Motorenbauer DEUTZ will sich mit einer Kapitalerhöhung frisches Geld beschaffen.
Angeboten werden die neuen Aktien ab sofort ausschliesslich institutionellen Anlegern in einer Privatplatzierung. Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre ist ausgeschlossen. Wenn die Zahl der neuen Aktien und der Bruttoemissionserlös feststehen, will das Unternehmen dies bekanntgeben. Die neuen Aktien sollen rückwirkend ab Anfang 2026 voll gewinnberechtigt sein. Der Handel mit den Papieren soll den Angaben zufolge voraussichtlich am 18. September beginnen.
/stw/jha/
KÖLN (awp international)
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