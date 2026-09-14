Vonovia Aktie 21644750 / DE000A1ML7J1
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|LUS-DAX im Fokus
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14.09.2026 09:28:15
Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart stärker
Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den LUS-DAX auch am ersten Tag der Woche aufwärts.
Der LUS-DAX steigt im XETRA-Handel um 09:26 Uhr um 0.36 Prozent auf 25’521.00 Punkte.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tageshoch bei 25’545.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 25’422.00 Punkten lag.
LUS-DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 14.08.2026, den Stand von 26’456.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 24’679.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, stand der LUS-DAX bei 23’714.00 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 3.89 Prozent. Der LUS-DAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind aktuell SAP SE (+ 3.48 Prozent auf 183.42 EUR), Bayer (+ 2.20 Prozent auf 49.23 EUR), Rheinmetall (+ 2.16 Prozent auf 1’012.00 EUR), Deutsche Börse (+ 1.77 Prozent auf 281.20 EUR) und BMW (+ 1.59 Prozent auf 64.00 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-5.99 Prozent auf 55.05 EUR), Siemens Energy (-4.24 Prozent auf 138.14 EUR), HOCHTIEF (-3.41 Prozent auf 402.00 EUR), RWE (-1.74 Prozent auf 58.80 EUR) und Siemens (-1.51 Prozent auf 260.65 EUR).
LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick
Aktuell weist die Infineon-Aktie das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 353’815 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 204.593 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 4.69 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.10 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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