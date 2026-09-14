Schwacher Handel: DAX schwächer

Der DAX sinkt im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.56 Prozent auf 25’426.35 Punkte. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 2.131 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.273 Prozent auf 25’498.74 Punkte an der Kurstafel, nach 25’568.56 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25’548.78 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25’339.10 Einheiten.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Der DAX lag vor einem Monat, am 14.08.2026, bei 26’440.31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der DAX 24’635.30 Punkte auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 23’698.15 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3.61 Prozent. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Zählern markiert.

Aufsteiger und Absteiger im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit SAP SE (+ 3.96 Prozent auf 184.28 EUR), Bayer (+ 3.20 Prozent auf 49.71 EUR), Deutsche Börse (+ 3.15 Prozent auf 285.00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.42 Prozent auf 39.37 EUR) und Symrise (+ 2.41 Prozent auf 89.30 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Infineon (-8.57 Prozent auf 53.54 EUR), HOCHTIEF (-7.88 Prozent auf 383.40 EUR), Siemens Energy (-7.35 Prozent auf 133.66 EUR), RWE (-4.14 Prozent auf 57.36 EUR) und MTU Aero Engines (-2.47 Prozent auf 335.20 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’622’738 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 204.593 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.69 zu Buche schlagen. Die Vonovia SE-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.10 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch