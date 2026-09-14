NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für SpaceX auf "Outperform" mit einem Kursziel von 248 US-Dollar belassen. Douglas S. Harned kommentierte in einer am Montag vorliegenden Studie die Möglichkeit, dass der Weltraumkonzern Direkt-Telefonie über sein Satellitennetzwerk Starlink anbieten könnte. Seine favorisierte Wahl dafür bleibt die Zusammenarbeit mit einem virtuellen Mobilfunknetzbetreiber. Trotz der üblichen Herausforderungen seien die damit verbundenen Chancen wesentlich größer. Am wichtigsten für SpaceX bleibe die Möglichkeit, orbitale Rechenzentren zu schaffen./tih/jha/;