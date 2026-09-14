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LUS-DAX-Kursverlauf 14.09.2026 12:26:15

Pluszeichen in Frankfurt: mittags Gewinne im LUS-DAX

Pluszeichen in Frankfurt: mittags Gewinne im LUS-DAX

Am Montag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

HOCHTIEF
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Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 12:23 Uhr um 0.12 Prozent höher bei 25’460.00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Montag bei 25’339.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25’545.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 14.08.2026, den Stand von 26’456.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, bei 24’679.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, bei 23’714.00 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 3.64 Prozent zu. Bei 26’616.00 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’861.50 Punkten.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell SAP SE (+ 3.96 Prozent auf 184.28 EUR), Bayer (+ 3.20 Prozent auf 49.71 EUR), Deutsche Börse (+ 3.15 Prozent auf 285.00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.42 Prozent auf 39.37 EUR) und Symrise (+ 2.41 Prozent auf 89.30 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil Infineon (-8.57 Prozent auf 53.54 EUR), HOCHTIEF (-7.88 Prozent auf 383.40 EUR), Siemens Energy (-7.35 Prozent auf 133.66 EUR), RWE (-4.14 Prozent auf 57.36 EUR) und MTU Aero Engines (-2.47 Prozent auf 335.20 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’622’738 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im LUS-DAX mit einer Marktkapitalisierung von 204.593 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Vonovia SE-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.10 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
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