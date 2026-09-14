Freundlicher Handel: LUS-DAX bewegt sich im Plus

Am Montag bewegt sich der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0.11 Prozent höher bei 25’457.00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 25’545.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’339.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 14.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26’456.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’679.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, mit 23’714.00 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3.63 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26’616.00 Punkte. Bei 21’861.50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 4.57 Prozent auf 185.36 EUR), Deutsche Börse (+ 2.79 Prozent auf 284.00 EUR), Bayer (+ 2.64 Prozent auf 49.44 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.63 Prozent auf 39.45 EUR) und Symrise (+ 2.59 Prozent auf 89.46 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil HOCHTIEF (-8.60 Prozent auf 380.40 EUR), Siemens Energy (-7.87 Prozent auf 132.90 EUR), Infineon (-7.68 Prozent auf 54.06 EUR), MTU Aero Engines (-3.64 Prozent auf 331.20 EUR) und RWE (-3.38 Prozent auf 57.82 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 2’602’839 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 204.593 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel

In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.10 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch