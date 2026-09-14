Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung
|
14.09.2026 15:58:18
Freundlicher Handel: LUS-DAX bewegt sich im Plus
Aktueller Marktbericht zum LUS-DAX.
Am Montag bewegt sich der LUS-DAX um 15:56 Uhr via XETRA 0.11 Prozent höher bei 25’457.00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag am Montag bei 25’545.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’339.00 Punkten erreichte.
LUS-DAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 14.08.2026, lag der LUS-DAX noch bei 26’456.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 24’679.00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 12.09.2025, mit 23’714.00 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 3.63 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 26’616.00 Punkte. Bei 21’861.50 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX
Die stärksten Einzelwerte im LUS-DAX sind derzeit SAP SE (+ 4.57 Prozent auf 185.36 EUR), Deutsche Börse (+ 2.79 Prozent auf 284.00 EUR), Bayer (+ 2.64 Prozent auf 49.44 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.63 Prozent auf 39.45 EUR) und Symrise (+ 2.59 Prozent auf 89.46 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil HOCHTIEF (-8.60 Prozent auf 380.40 EUR), Siemens Energy (-7.87 Prozent auf 132.90 EUR), Infineon (-7.68 Prozent auf 54.06 EUR), MTU Aero Engines (-3.64 Prozent auf 331.20 EUR) und RWE (-3.38 Prozent auf 57.82 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 2’602’839 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 204.593 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Titel
In diesem Jahr hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.10 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise
Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
15:58
|Montagshandel in Europa: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
15:58
|Montagshandel in Europa: So steht der Euro STOXX 50 am Nachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel: LUS-DAX bewegt sich im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
12:26
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 fällt mittags (finanzen.ch)
|
12:26
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
|
12:26