Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Essener seien mit der avisierten Ergebnissteigerung um jährlich 12 Prozent bis 2031 noch konservativ, schrieb Alberto Gandolfi am Donnerstag nach den Zahlen./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:21 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



