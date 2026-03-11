RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
48.91CHF
1.55CHF
3.27 %
10:20:21
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
12.03.2026 09:15:32
RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Die Essener seien mit der avisierten Ergebnissteigerung um jährlich 12 Prozent bis 2031 noch konservativ, schrieb Alberto Gandolfi am Donnerstag nach den Zahlen./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 08:21 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St.
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
60.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
55.00 €
Abst. Kursziel*:
9.09%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
54.86 €
Abst. Kursziel aktuell:
9.37%
Analyst Name::
Alberto Gandolfi
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
