RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

47.36
CHF
-0.44
CHF
-0.92 %
11.03.2026
SWX
12.03.2026 08:04:06

RWE Outperform

RWE
48.56 CHF -1.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Geschäftszahlen mit einem Kursziel von 58 Euro auf "Outperform" belassen. Diese lägen über den Erwartungen, schrieb Alexander Wheeler in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Der Stromversorger habe das Wachstumsziel für die Dividende angehoben./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:57 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:57 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
58.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
53.82 € 		Abst. Kursziel*:
7.77%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
53.18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.06%
Analyst Name::
Alexander Wheeler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu RWE AG St.

