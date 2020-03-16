RWE 31.97 CHF -4.55% Charts

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Diese seien schwach ausgefallen, schrieb Olly Jeffery in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Er sei allerdings vom niedrigen Stand der Nettoverschuldung des Energiekonzerns überrascht, das sei positiv.

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:24 / GMT



