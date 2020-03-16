|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
14.08.2025 12:13:00
RWE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Diese seien schwach ausgefallen, schrieb Olly Jeffery in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Er sei allerdings vom niedrigen Stand der Nettoverschuldung des Energiekonzerns überrascht, das sei positiv./bek/lew;
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:24 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
39.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.17 €
|
Abst. Kursziel*:
14.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34.16 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.17%
|
Analyst Name::
Olly Jeffery
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu RWE AG St.
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX mittags freundlich (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: DAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
11:22
|RWE-Analyse: Overweight-Bewertung von JP Morgan Chase & Co. für RWE-Aktie (finanzen.ch)
|
11:22
|RWE will weiter in USA investieren - Lösung für Zollrisiken nötig (Dow Jones)
|
10:13
|RWE-Aktie erhält von Jefferies & Company Inc. Bewertung: Buy (finanzen.ch)
|
10:06
|RWE schneidet schwächer ab als erwartet - Jahresziele bestätigt (AWP)
|
09:39
|RWE-Analyse: Bernstein Research stuft RWE-Aktie mit Market-Perform ein (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: Zum Start des Donnerstagshandels Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch)