14.08.2025 12:13:00

RWE Buy

RWE
31.97 CHF -4.55%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE nach Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 39 Euro belassen. Diese seien schwach ausgefallen, schrieb Olly Jeffery in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Er sei allerdings vom niedrigen Stand der Nettoverschuldung des Energiekonzerns überrascht, das sei positiv./bek/lew;

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 06:24 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
39.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34.17 € 		Abst. Kursziel*:
14.14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34.16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.17%
Analyst Name::
Olly Jeffery 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

