NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 1320 Pence auf "Overweight" belassen. Sowohl das operative Ergebnis (Ebita) und der Free Cashflow als auch die Prognosen für 2026 lägen leicht über den jeweiligen Konsensschätzungen, schrieb David Perry in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Aktien des Triebwerkherstellers könnten in der Folge deutlich zulegen./rob/bek/ag;