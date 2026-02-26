Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
26.02.2026 12:31:42

Rolls-Royce Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 1450 Pence auf "Outperform" belassen. Der Hersteller von Triebwerken habe ein weiteres Mal die Erwartungen übertroffen und die Zielvorgaben erhöht, schrieb Mark Fielding am Donnerstag. Der für 2028 anvisierte Free Cashflow liege um rund sechs Prozent über dem Konsens./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:22 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / 02:22 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Outperform
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
14.50 £
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
13.76 £ 		Abst. Kursziel*:
5.38%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
13.90 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
4.35%
Analyst Name::
Mark Fielding 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Rolls-Royce Plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Rolls-Royce Plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:31 Rolls-Royce Outperform RBC Capital Markets
11:46 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
10:00 Rolls-Royce Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:59 Rolls-Royce Buy UBS AG
17.02.26 Rolls-Royce Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen
