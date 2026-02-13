Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
Rolls-Royce Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rolls-Royce mit einem Kursziel von 900 Pence auf "Market-Perform" belassen. Der Flugverkehr wachse weiterhin schneller als die Weltwirtschaft, wobei sich das Geschäft mit Schmal- und Großraumflugzeugen von den Auswirkungen der Pandemie erholt habe, schrieb Adrien Rabier am Montag in seinem Kommentar zur Luftfahrtbranche. Das Ersatzteil- und Wartungsgeschäft sei 2025 ungewöhnlich stark gewesen. Dieser Trend dürfte sich aufgrund des Verkehrswachstums und der begrenzten Verfügbarkeit neuer Flugzeuge 2026 fortsetzen./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.02.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Market-Perform
|
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9.00 £
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
12.98 £
|
Abst. Kursziel*:
-30.66%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
12.93 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-30.42%
|
Analyst Name::
Adrien Rabier
|
KGV*:
-
