Rolls-Royce Market-Perform

Rolls-Royce
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 900 Pence belassen. Die Aktien kommerzieller Luftfahrtkonzerne dürften 2026 an ihre starken Entwicklungen anknüpfen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Flugzeugnachfrage bleibe hoch und dürfte das Angebot bis nach 2030 übertreffen. Das sei gut für Boeing und Airbus. Gleichzeitig blieben alte Maschinen länger in den Flotten der Airlines, was das Geschäft rund um Wartung antreibe, was für Triebwerksbauer wie Safran, MTU und Rolls-Royce gut sei. Sein Favorit für 2026 sei Boeing, so der Experte./mis/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:14 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

