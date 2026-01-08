Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
Rolls-Royce Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 900 Pence belassen. Die Aktien kommerzieller Luftfahrtkonzerne dürften 2026 an ihre starken Entwicklungen anknüpfen, schrieb Douglas S. Harned in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Die Flugzeugnachfrage bleibe hoch und dürfte das Angebot bis nach 2030 übertreffen. Das sei gut für Boeing und Airbus. Gleichzeitig blieben alte Maschinen länger in den Flotten der Airlines, was das Geschäft rund um Wartung antreibe, was für Triebwerksbauer wie Safran, MTU und Rolls-Royce gut sei. Sein Favorit für 2026 sei Boeing, so der Experte./mis/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 06:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Market-Perform
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
Analyst:
Bernstein Research
Kursziel:
9.00 £
Rating jetzt:
Market-Perform
Kurs*:
12.60 £
Abst. Kursziel*:
-28.57%
Rating update:
Market-Perform
Kurs aktuell:
12.68 £
Abst. Kursziel aktuell:
-29.03%
Analyst Name::
Douglas S. Harned
KGV*:
-
