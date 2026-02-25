Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
Rolls-Royce Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 1625 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant attestierte dem Triebwerkhersteller ein starkes Schlussquartal. So habe das operative Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung um ein Sechstel übertroffen, hieß es in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
16.25 £
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
13.83 £
Abst. Kursziel*:
17.52%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
13.90 £
Abst. Kursziel aktuell:
16.93%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
KGV*:
-
Nachrichten zu Rolls-Royce Plc
09:29
|Rolls-Royce Aktie News: Anleger decken sich am Donnerstagvormittag mit Rolls-Royce ein (finanzen.ch)
09:28