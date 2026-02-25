Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14'004 0.2%  SPI 19'245 0.1%  Dow 49'482 0.6%  DAX 25'255 0.3%  Euro 0.9140 0.2%  EStoxx50 6'197 0.4%  Gold 5'174 0.2%  Bitcoin 52'889 0.8%  Dollar 0.7743 0.2%  Öl 69.9 -1.5% 
Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491

14.39
CHF
0.79
CHF
5.83 %
09:41:40
BRXC
26.02.2026 09:59:36

Rolls-Royce Buy

Rolls-Royce
14.39 CHF 5.83%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rolls-Royce nach Zahlen zum vierten Quartal 2025 mit einem Kursziel von 1625 Pence auf "Buy" belassen. Analyst Ian Douglas-Pennant attestierte dem Triebwerkhersteller ein starkes Schlussquartal. So habe das operative Ergebnis (Ebit) die Konsensschätzung um ein Sechstel übertroffen, hieß es in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2026 / 07:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rolls-Royce Plc Buy
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
16.25 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
13.83 £ 		Abst. Kursziel*:
17.52%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
13.90 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
16.93%
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse