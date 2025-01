NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Rolls-Royce von 650 auf 800 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Chloe Lemarie zog in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison für das Kursziel des Triebwerkherstellers nun ihre Schätzungen für 2027 heran. Der Löwenanteil des Anstiegs resultiere aus höheren Ergebnisschätzungen nach Währungsanpassung und einem höheren Bewertungsmultiplikator. Die Geschäftszahlen könnten einen eher zurückhaltenden Markt positiv überraschen. Insgesamt bleibt Rolls-Royce ihr Topfavorit in der Branche./ag/ajx;