24.12.2025 12:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittag mit Einbussen
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochmittag zu den Verlierern des Tages. Die Rolls-Royce-Aktie gab im London-Handel zuletzt um 0,8 Prozent auf 11,51 GBP nach.
Die Rolls-Royce-Aktie notierte um 12:28 Uhr im London-Handel in Rot und verlor 0,8 Prozent auf 11,51 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 9'883 Punkten notiert. Die Rolls-Royce-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,47 GBP nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,61 GBP. Der Tagesumsatz der Rolls-Royce-Aktie belief sich zuletzt auf 604'391 Aktien.
Am 30.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 11,95 GBP an. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 3,72 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 16.01.2025 bei 5,57 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 51,59 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,093 GBP. Im Vorjahr hatte Rolls-Royce 0,060 GBP je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.02.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2026 rechnen Experten am 04.03.2027.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 0,284 GBP je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
