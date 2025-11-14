Rolls-Royce Aktie 12759720 / GB00B63H8491
11.27CHF
-0.14CHF
-1.19 %
09:19:35
BRXC
18.11.2025 07:02:00
Rolls-Royce Outperform
Rolls-Royce
11.27 CHF -1.19%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Bewertung von Rolls-Royce beim Kursziel von 1275 Pence mit "Outperform" aufgenommen. Das Management habe den Triebwerksbauer in den vergangenen Jahren mit einer wieder verbesserten Geschäftsentwicklung wieder auf die Beine gestellt, schrieb Mark Fielding in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse. Darauf aufbauend betonte er das nach wie vor sehr attraktive Portfolio im Bereich der Großraumflugzeuge./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2025 / 23:42 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Rolls-Royce Plc
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
12.75 £
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
10.94 £
Abst. Kursziel*:
16.49%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
10.76 £
Abst. Kursziel aktuell:
18.53%
Analyst Name::
Mark Fielding
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
