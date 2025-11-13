Rolls-Royce 12.07 CHF 0.05% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rolls-Royce nach dem Zwischenbericht mit einem Kursziel von 1290 Pence auf "Buy" belassen. Der Hersteller von Flugzeugtriebwerken habe mit Blick auf die Jahresziele für Zuversicht gesorgt, schrieb Chloe Lemarie in ihrer ersten Einschätzung am Donnerstag. Das sei angesichts schwieriger Lieferketten positiv./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.