24.12.2025 09:29:00
Rolls-Royce Aktie News: Rolls-Royce am Mittwochvormittag mit negativen Vorzeichen
Die Aktie von Rolls-Royce gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Rolls-Royce nach unten. In der London-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 11,56 GBP.
Die Rolls-Royce-Aktie stand in der London-Sitzung um 09:28 Uhr 0,3 Prozent im Minus bei 11,56 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 9'883 Punkten steht. Bei 11,53 GBP markierte die Rolls-Royce-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,61 GBP. Bisher wurden via London 69'117 Rolls-Royce-Aktien gekauft oder verkauft.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 30.09.2025 bei 11,95 GBP. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 3,37 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.01.2025 bei 5,57 GBP. Derzeit notiert die Rolls-Royce-Aktie damit 107,54 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,060 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,093 GBP.
Die Vorlage der Q4 2025-Finanzergebnisse wird für den 26.02.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 04.03.2027 mit der Veröffentlichung der Q4 2026-Bilanz von Rolls-Royce.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,284 GBP je Aktie in den Rolls-Royce-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Rolls-Royce-Aktie
Rolls-Royce-Aktie höher: Konzern liefert über 300 Motoren für Leopard-Panzer
IAG-Aktie mit Verlusten: British-Airways-Mutter IAG kappt Flugangebot wegen Triebwerksärger
Rolls-Royce-Aktie höher: Rolls-Royce hebt Ausblick an - Aktie springt nach oben
