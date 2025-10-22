Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
273.20CHF
-7.30CHF
-2.60 %
11:08:49
SWX
23.10.2025 10:03:31
Roche Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche auf "Underweight" mit einem Kursziel von 230 Franken belassen.
Umsatzseitig habe Roche die Erwartungen verfehlt, schrieb Richard Vosser am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Grund seien das schwächere Geschäft mit den wichtigsten Pharmaprodukten und mit Diagnostik./rob/ajx/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 07:49 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
230.00 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
274.00 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-16.06%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
273.69 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15.96%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
