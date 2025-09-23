Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
267.00CHF
-4.10CHF
-1.51 %
12:06:24
SWX
23.09.2025 10:18:01
Roche Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 270,30 Franken auf "Underweight" belassen. Die Schweizer machten klare Fortschritte beim Wiederauffüllen ihrer Pipeline, schrieb Richard Vosser am Montagabend nach dem Pharmatag des Konzerns. Er bleibt jedoch zurückhaltend für die in den kommenden sechs Monaten anstehenden Studienergebnisse./rob/ag/jha/;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 23:02 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2025 / 00:00 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Underweight
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
270.30 CHF
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
267.50 CHF
|
Abst. Kursziel*:
1.05%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
267.19 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.16%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Roche AG (Genussschein)
|10:18
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:33
|Roche Buy
|UBS AG
|22.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:18
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:33
|Roche Buy
|UBS AG
|22.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:33
|Roche Buy
|UBS AG
|04.09.25
|Roche Buy
|UBS AG
|01.08.25
|Roche Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Roche Buy
|UBS AG
|25.07.25
|Roche Kaufen
|DZ BANK
|10:18
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Roche Sell
|Deutsche Bank AG
|18.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.25
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|24.07.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.07.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.06.25
|Roche Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.05.25
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|Roche AG (Genussschein)
|267.20
|-1.44%
