Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
270.60CHF
5.50CHF
2.07 %
11:25:42
SWX
22.09.2025 10:15:38
Roche Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Die Kombinationsstudie mit Giredestrant und Afinitor habe auf den ersten Blick positive Ergebnisse gebracht, schrieb Richard Vosser am Montag. Dies sei aber weitgehend so erwartet worden und habe wenig Aussagekraft für andere Giredestrant-Testreihen./rob/ag/mf;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 08:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
230.00 CHF
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
270.80 CHF
Abst. Kursziel*:
-15.07%
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
268.68 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
-14.40%
Analyst Name::
Richard Vosser
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Roche AG (Genussschein)
09:29
|Montagshandel in Europa: STOXX 50 beginnt Sitzung mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:29