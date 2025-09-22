NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 230 Franken auf "Underweight" belassen. Die Kombinationsstudie mit Giredestrant und Afinitor habe auf den ersten Blick positive Ergebnisse gebracht, schrieb Richard Vosser am Montag. Dies sei aber weitgehend so erwartet worden und habe wenig Aussagekraft für andere Giredestrant-Testreihen./rob/ag/mf;