FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 235 Franken auf "Sell" belassen. Umsatzseitig hätten die Schweizer enttäuscht, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Etwas versüßt werde dies durch das optimistischere Ergebnissignal bei konstanter Währung. Unter dem Strich werde aber auch dies durch widrige Devisenentwicklung wieder aufgezehrt./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Roche AG (Genussschein) Sell
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
235.00 CHF
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
271.30 CHF 		Abst. Kursziel*:
-13.38%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
271.18 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.34%
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse