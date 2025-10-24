Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
271.20CHF
-0.40CHF
-0.15 %
14:37:06
SWX
24.10.2025 13:42:38
Roche Sell
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 235 Franken auf "Sell" belassen. Umsatzseitig hätten die Schweizer enttäuscht, schrieb Emmanuel Papadakis in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf den Quartalsbericht. Etwas versüßt werde dies durch das optimistischere Ergebnissignal bei konstanter Währung. Unter dem Strich werde aber auch dies durch widrige Devisenentwicklung wieder aufgezehrt./ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
235.00 CHF
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
271.30 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-13.38%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
271.18 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13.34%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
