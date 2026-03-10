Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Top News
Novo Nordisk-Aktie schwächer: FDA kritisiert Umgang mit Nebenwirkungsmeldungen
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Vertex-Aktie im Aufwind: Studie signalisiert Milliardenpotenzial im Nephrologie-Segment
AT&T kündigt Milliarden-Offensive an - Aktie fester
Kryptomarkt zeigt Stabilisierung nach Risiko-Off-Phase - auch Krypto-Aktien gespalten
eToro entdecken

Vertex Pharmaceuticals Aktie 983327 / US92532F1003

Expertenlob 10.03.2026 17:12:00

Vertex-Aktie im Aufwind: Studie signalisiert Milliardenpotenzial im Nephrologie-Segment

Vertex Pharmaceuticals untermauert mit glänzenden Phase-III-Ergebnissen seinen Anspruch auf die Marktführerschaft in der Nephrologie.

Vertex Pharmaceuticals
388.01 CHF 8.77%
Kaufen Verkaufen
• Vertex bestätigt erfolgreichen Abschluss einer klinischen Phase-III-Studie
• Experten loben Studienergebnisse - grosses Marktpotenzial
• Vertex-Aktie gewinnt

Positive Studienergebnisse

Vertex Pharmaceuticals hat den erfolgreichen Abschluss einer klinischen Phase-III-Studie für den Wirkstoff Povetacicept zur Behandlung der IgA-Nephropathie, einer chronischen Autoimmunerkrankung der Nieren bekanntgegeben. In einer 36-wöchigen Studie erreichten Patienten, die das Medikament per subkutaner Injektion erhielten, eine Reduktion der Proteinurie (Eiweissausscheidung im Urin) um 52 Prozent, wie IBD erklärt. Dies entspricht einer Überlegenheit gegenüber der Placebo-Gruppe von knapp 50 Prozent.
Ein wesentlicher Indikator für den Erfolg war zudem die Senkung des Gd-IgA1-Spiegels - ein entscheidender Biomarker für die Diagnose der Erkrankung - um 77,4 Prozent, während dieser Wert in der Kontrollgruppe sogar leicht anstieg. Analysten bezeichneten diese Senkung als die bislang besten Daten, die in einer realen Patientenpopulation beobachtet wurden.

Marktpotenzial im Blick

Experten sehen darin einen entscheidenden Meilenstein für das Vorhaben des Unternehmens, sich über das Kerngebiet der Mukoviszidose hinaus als führender Akteur in der Nephrologie zu etablieren: "Im Grossen und Ganzen sehen wir diese Ergebnisse als wichtigen Schritt nach vorn für das Unternehmen auf dem Weg zu einem führenden Anbieter im Bereich Nephrologie", so Cory Kasimov, Analyst bei Evercore ISI laut Barrons.
Der Erfolg von Povetacicept gilt zudem als wichtige Bestätigung für die Akquisition von Alpine Immune Sciences, die Vertex im Jahr 2024 für 4,9 Milliarden US-Dollar vollzogen hat. Experten schätzen das Umsatzpotenzial im Bereich der Nierenerkrankungen langfristig auf über 10 Milliarden US-Dollar in der Spitze.

Vertex-Aktie im Aufwind

Anleger quittieren die positiven Studiendaten mit deutlichen Kursgewinnen. Im NASDAQ-Handel schicken sie das Papier zeitweise um 9,25 Prozent nach oben auf 503,49 US-Dollar.
Im letzten Monat legte die Aktie um 6,98 Prozent zu. In den vergangenen drei Monaten liegt das Kursplus sogar bei 13,3 Prozent.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

HPE-Aktie fällt leicht: Hewlett Packard Enterprise steigert Umsatz - Gewinn sinkt

Bildquelle: viewimage/Shutterstock.com

