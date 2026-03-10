So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag

Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Bitcoinkurs & Co. aktuell: So steht es am Dienstagnachmittag um die Kurse der Digitalwährungen.

Der Bitcoin-Kurs wertet am Dienstagnachmittag um 3,94 Prozent auf 71.166,16 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 68.469,60 US-Dollar.

Von der positiven Entwicklung am Kryptomarkt profitieren auch Anleger des finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1: Das Produkt bündelt die zehn grössten Kryptowährungen in einem einzigen ETP – Tagesplus heute: 1,7 Prozent.Seit 24.09.2024 (Auflage) beträgt die Performance 0,6 Prozent.

In der Zwischenzeit kann Litecoin Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Litecoin-Kurs um 1,60 Prozent auf 54,58 US-Dollar. Am Vortag standen noch 53,72 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen steigt der Ethereum-Kurs um 4,07 Prozent auf 2.073,79 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.992,59 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Aufwind. Um 17:10 zieht Bitcoin Cash um 1,18 Prozent auf 449,66 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 444,41 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ripple im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,362 US-Dollar) geht es um 4,90 Prozent auf 1,428 US-Dollar nach oben.

Daneben steigt Monero um 2,26 Prozent auf 348,54 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 340,84 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,2549 US-Dollar) geht es um 5,98 Prozent auf 0,2702 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Stellar-Kurs Zugewinne in Höhe von 9,74 Prozent auf 0,1654 US-Dollar. Am Tag zuvor war Stellar 0,1507 US-Dollar wert.

Inzwischen fällt der Tron-Kurs um 0,35 Prozent auf 0,2845 US-Dollar. Am Tag zuvor war Tron 0,2855 US-Dollar wert.

Mit dem Binancecoin-Kurs geht es indes nach oben. Binancecoin gewinnt 2,24 Prozent auf 648,79 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 634,55 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird Dogecoin bei 0,0991 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 9,71 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,0903 US-Dollar).

In der Zwischenzeit kann Solana Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Solana-Kurs um 3,44 Prozent auf 87,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 84,98 US-Dollar an der Tafel.

Daneben steigt Avalanche um 5,17 Prozent auf 9,718 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 9,240 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 17:11 steigt der Chainlink-Kurs um 2,75 Prozent auf 9,105 US-Dollar. Am Vortag standen noch 8,861 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Sui-Kurs um 5,77 Prozent auf 0,9943 US-Dollar. Am Vortag notierte Sui bei 0,9400 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

04:10Finixio Crypto Logo Bitcoin Prognose: Historischer Meilenstein – nur noch 1 Million BTC übrig
09.03.26Finixio Crypto Logo Krypto Nachrichten: Dieser Top-Analyst glaubt, dass Bitcoin jetzt explodiert
07.03.26Finixio Crypto Logo Ethereum unter Druck: Doch BlackRock macht Staking noch günstiger
