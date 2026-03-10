Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
10.03.2026 14:08:26

HUGO BOSS Neutral

HUGO BOSS
32.88 CHF 5.64%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini erhöhte am Dienstag die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 bis 2028 um drei bis sieben Prozent. Grund sei der vom Modekonzern angekündigte Aktienrückkauf./bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 12:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 12:41 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

HUGO BOSS AG Neutral
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
JP Morgan Chase & Co.
40.00 €
Rating jetzt:
Neutral
33.81 € 		Abst. Kursziel*:
18.31%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
36.43 € 		Abst. Kursziel aktuell:
9.80%
Analyst Name::
Chiara Battistini
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse