HUGO BOSS Aktie 18789679 / DE000A1PHFF7
32.44CHF
1.29CHF
4.14 %
15:26:41
SWX
10.03.2026 14:08:26
HUGO BOSS Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hugo Boss nach Zahlen für 2025 mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Neutral" belassen. Analystin Chiara Battistini erhöhte am Dienstag die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 bis 2028 um drei bis sieben Prozent. Grund sei der vom Modekonzern angekündigte Aktienrückkauf./bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 12:41 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 12:41 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HUGO BOSS AG Neutral
|
Unternehmen:
HUGO BOSS AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
33.81 €
|
Abst. Kursziel*:
18.31%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
36.43 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.80%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
