Roche Aktie 1203204 / CH0012032048
352.20CHF
1.70CHF
0.49 %
11:20:22
SWX
27.01.2026 09:26:54
Roche Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Roche mit einem Kursziel von 365 Franken auf "Neutral" belassen. Die Ergebnisse der Phase-II-Studie mit CT-388 sprächen für ein wettbewerbsfähiges Profil des Abnehmmittels, schrieb James Quigley am Dienstag. Weitere Details erwartet er im Rahmen der Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) im Juni./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 07:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Roche AG (Genussschein)
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
Kursziel:
365.00 CHF
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
354.40 CHF
Abst. Kursziel*:
2.99%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
352.18 CHF
Abst. Kursziel aktuell:
3.64%
Analyst Name::
James Quigley
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
